Apollo Hospitals Enterprise Aktie

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WKN DE: A1C4YK / ISIN: INE437A01024

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Apollo Hospitals Enterprise informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Apollo Hospitals Enterprise wird am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 38,93 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Hospitals Enterprise 30,10 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 18 Analysten von einem Zuwachs von 17,95 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 68,91 Milliarden INR gegenüber 58,42 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

28 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 168,82 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 135,04 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 299,47 Milliarden INR, gegenüber 252,29 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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