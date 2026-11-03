Ausblick: Apollo Hospitals Enterprise mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Apollo Hospitals Enterprise öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 43,36 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Apollo Hospitals Enterprise noch ein Gewinn pro Aktie von 33,19 INR in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Apollo Hospitals Enterprise in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 16 Analysten durchschnittlich bei 74,85 Milliarden INR im Vergleich zu 63,04 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 24 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 171,19 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 135,04 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 25 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 300,50 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 252,29 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net