Ausblick: Apollo Hospitals Enterprise präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apollo Hospitals Enterprise wird am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 33,84 INR. Im Vorjahresquartal waren 25,89 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 18 Analysten einen Zuwachs von 14,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 63,34 Milliarden INR gegenüber 55,27 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 27 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 129,17 INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 100,56 INR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 29 Analysten auf durchschnittlich 251,23 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 217,94 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at