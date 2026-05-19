Ausblick: Apollo Hospitals Enterprise vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Apollo Hospitals Enterprise wird am 20.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 33,45 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Apollo Hospitals Enterprise 27,10 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 15,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 64,82 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 55,92 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 24 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 132,19 INR je Aktie, gegenüber 100,56 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 26 Analysten durchschnittlich bei 251,55 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 217,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at