WKN DE: A14SUE / ISIN: US03763A2078

01.03.2026 07:01:06

Ausblick: Apollo Medical legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Apollo Medical lädt am 02.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

In Sachen EPS gehen 10 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,106 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Apollo Medical noch -0,150 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Apollo Medical in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 39,87 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 930,4 Millionen USD im Vergleich zu 665,2 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,492 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,900 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 3,16 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Nachrichten zu Apollo Medical Holdings Inc

Analysen zu Apollo Medical Holdings Inc

