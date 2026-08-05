Ausblick: Apollo Medical präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apollo Medical lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Apollo Medical die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

11 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,336 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 76,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,190 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Apollo Medical 10 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 985,7 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 50,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Apollo Medical 654,8 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 11 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,27 USD, gegenüber 0,460 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 4,00 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 3,18 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at