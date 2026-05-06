Ausblick: Apollo Medical stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Apollo Medical wird am 07.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,299 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Apollo Medical noch 0,140 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 53,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 949,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 620,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,24 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,460 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,98 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,18 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at