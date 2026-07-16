Ausblick: Apotea Registered legt Quartalsergebnis vor

Apotea Registered wird am 17.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,710 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,90 Prozent erhöht. Damals waren 0,690 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,83 Milliarden SEK. Dementsprechend gehen die Experten bei Apotea Registered für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,01 Milliarden SEK aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,71 SEK im Vergleich zu 2,20 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 8,07 Milliarden SEK, gegenüber 7,20 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at