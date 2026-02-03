Apotea AB Registered Shs Aktie

Apotea AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40WTZ / ISIN: SE0023313762

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Apotea Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Apotea Registered wird am 04.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,530 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 12,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Apotea Registered 0,470 SEK je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite soll Apotea Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,91 Milliarden SEK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 10,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Apotea Registered 1,73 Milliarden SEK umsetzen können.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,48 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 2,06 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,26 Milliarden SEK, gegenüber 6,54 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Apotea AB Registered Shs 5,64 -1,78% Apotea AB Registered Shs

