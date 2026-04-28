Ausblick: Apotea Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Apotea Registered wird am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,560 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,690 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 8,98 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,75 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,91 Milliarden SEK aus.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,48 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,20 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 8,05 Milliarden SEK, gegenüber 7,20 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at