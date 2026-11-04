Apotea AB Registered Shs Aktie
WKN DE: A40WTZ / ISIN: SE0023313762
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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Apotea Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Apotea Registered wird am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,707 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 5,52 Prozent erhöht. Damals waren 0,670 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 11,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,98 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,77 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,80 SEK, gegenüber 2,20 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 8,06 Milliarden SEK im Vergleich zu 7,20 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
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