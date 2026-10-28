APPEAR ASA Registered Shs Aktie

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WKN DE: A41PFT / ISIN: NO0013683821

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: APPEAR ASA Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

APPEAR ASA Registered wird am 29.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 0,620 NOK. Das entspräche einer Verringerung von 11,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,700 NOK erwirtschaftet wurden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 193,4 Millionen NOK – das würde einem Zuwachs von 5,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 183,1 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,12 NOK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 3,40 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 821,8 Millionen NOK, gegenüber 800,9 Millionen NOK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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