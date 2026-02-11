APPEAR ASA Registered Shs Aktie
WKN DE: A41PFT / ISIN: NO0013683821
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: APPEAR ASA Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
APPEAR ASA Registered veröffentlicht am 12.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,600 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,250 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
APPEAR ASA Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 187,3 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 152,9 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,15 NOK, gegenüber 1,69 NOK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 803,3 Millionen NOK im Vergleich zu 605,6 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Aktien in diesem Artikel
|APPEAR ASA Registered Shs
|74,25
|0,75%
