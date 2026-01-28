Ausblick: AppFolio A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AppFolio A äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen, dass AppFolio A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,79 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 203,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AppFolio A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 246,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 949,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 794,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

