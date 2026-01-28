AppFoli a Aktie

AppFoli a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU7 / ISIN: US03783C1009

28.01.2026 07:01:06

Ausblick: AppFolio A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AppFolio A äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

7 Analysten schätzen, dass AppFolio A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,79 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 203,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AppFolio A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 246,6 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 949,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 794,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu AppFolio Inc (A)

Analysen zu AppFolio Inc (A)

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Aktien in diesem Artikel

AppFolio Inc (A) 173,50 -4,83% AppFolio Inc (A)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

