AppFoli a Aktie
WKN DE: A14TU7 / ISIN: US03783C1009
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: AppFolio A gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AppFolio A äußert sich am 29.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
7 Analysten schätzen, dass AppFolio A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,25 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,79 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 21,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 203,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei AppFolio A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 246,6 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 5,16 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 5,55 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 949,1 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 794,2 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.at
