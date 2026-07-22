AppFoli a Aktie

AppFoli a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14TU7 / ISIN: US03783C1009

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22.07.2026 07:01:06

Ausblick: AppFolio A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

AppFolio A wird am 23.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,69 USD aus. Im letzten Jahr hatte AppFolio A einen Gewinn von 0,990 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 17,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 277,3 Millionen USD gegenüber 235,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 6,81 USD, gegenüber 3,88 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 1,12 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 950,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

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