Ausblick: AppFolio A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

AppFolio A wird am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,79 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,930 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

AppFolio A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 294,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 18,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 249,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 7 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,90 USD, gegenüber 3,88 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 1,12 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 950,8 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at