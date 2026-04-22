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22.04.2026 07:01:06

Ausblick: AppFolio A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AppFolio A wird am 23.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,47 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,860 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 18,55 Prozent auf 258,1 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 217,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 6,56 USD je Aktie, gegenüber 3,88 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 1,12 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 950,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

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