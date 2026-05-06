Appian a Aktie
WKN DE: A2DR9Y / ISIN: US03782L1017
|
06.05.2026 07:01:06
Ausblick: Appian A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Appian A wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,183 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Appian A -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.
5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 191,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,888 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 810,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 726,9 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Appian Corporation Registered Shs -A-
|
06.05.26
|Ausblick: Appian A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
04.02.26
|Erste Schätzungen: Appian A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)