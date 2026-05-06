Ausblick: Appian A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Appian A wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 7 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,183 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Appian A -0,020 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 191,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 15,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 166,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,888 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,020 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 810,6 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 726,9 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at