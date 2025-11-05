Appian a Aktie

WKN DE: A2DR9Y / ISIN: US03782L1017

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Appian A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Appian A wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Appian A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,055 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,030 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 174,2 Millionen USD gegenüber 154,1 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,330 USD, gegenüber -1,260 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 698,5 Millionen USD im Vergleich zu 617,0 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

