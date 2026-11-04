Ausblick: Appian A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Appian A wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,332 USD. Dies würde einem Zuwachs von 232,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Appian A 0,100 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 5 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 216,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 16,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Appian A einen Umsatz von 187,0 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,08 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,020 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 849,9 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 726,9 Millionen USD waren.

Redaktion Finanzen.net