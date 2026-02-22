Apple Hospitality REIT Aktie
Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Apple Hospitality REIT veröffentlicht am 23.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,103 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,130 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apple Hospitality REIT in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,13 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 322,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 333,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,713 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,890 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,43 Milliarden USD.
