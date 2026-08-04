Apple Hospitality REIT Aktie
WKN DE: A14VYT / ISIN: US03784Y2000
|
04.08.2026 07:01:06
Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Apple Hospitality REIT präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,267 USD je Aktie gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 384,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Apple Hospitality REIT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 391,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,694 USD, gegenüber 0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Hospitality REIT Inc
|
07:01
|Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.05.26
|Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
19.04.26
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
22.02.26
|Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.02.26
|Erste Schätzungen: Apple Hospitality REIT legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Apple Hospitality REIT Inc
Aktien in diesem Artikel
|Apple Hospitality REIT Inc
|14,28
|-0,42%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen überwiegend in Rot
Die Börsen in Fernost tendieren am Dienstag mehrheitlich tiefer.