Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Apple Hospitality REIT präsentiert am 05.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,267 USD je Aktie gegenüber 0,270 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 384,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Apple Hospitality REIT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 391,9 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,694 USD, gegenüber 0,740 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 1,44 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at