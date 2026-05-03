Ausblick: Apple Hospitality REIT präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Apple Hospitality REIT stellt am 04.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Gewinn von 0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 327,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Apple Hospitality REIT für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 327,8 Millionen USD aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,675 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,740 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,41 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 1,41 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at