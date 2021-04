Ausblick: Apple präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bei Apple stehen die Quartalszahlen ins Haus. Was Experten in Aussicht stellen.

Apple wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.04.2021 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2021 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 34 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,982 USD. Dies würde einem Zuwachs von 53,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Apple 0,638 USD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite erwarten 29 Analysten ein Plus von 31,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 76,71 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 58,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 40 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 4,44 USD je Aktie, gegenüber 3,28 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 35 Analysten durchschnittlich bei 333,62 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 274,52 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

