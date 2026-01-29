Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|Vor Quartalsbilanz
|
29.01.2026 06:01:00
Ausblick: Apple veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Apple stellt am 29.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 30 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,40 USD je Aktie vermeldet.
Apple soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 138,40 Milliarden USD abgeschlossen haben - davon gehen 29 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 124,30 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 45 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 8,23 USD im Vergleich zu 7,46 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 44 Analysten durchschnittlich bei 452,22 Milliarden USD, gegenüber 416,16 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
