Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

Applied Digital Corporation Registered Shs

WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

06.01.2026 07:01:06

Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Applied Digital wird am 07.01.2026 die Bücher zum am 30.11.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,110 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,660 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 10 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 86,7 Millionen USD aus – eine Steigerung von 35,68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Applied Digital einen Umsatz von 63,9 Millionen USD eingefahren.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 10 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,433 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,160 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 301,4 Millionen USD aus im Gegensatz zu 144,2 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at




Aktien in diesem Artikel

Applied Digital Corporation Registered Shs 25,40 -1,17% Applied Digital Corporation Registered Shs

