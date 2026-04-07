Applied Digital Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3DHHB / ISIN: US0381692070

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07.04.2026 07:01:06

Ausblick: Applied Digital verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Applied Digital wird am 08.04.2026 die Bilanz zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Verlust von -0,151 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 44,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 52,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 76,6 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 12 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,503 USD je Aktie, gegenüber -1,160 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 342,4 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 144,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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