Ausblick: Applied Industrial Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Applied Industrial Technologies öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD – ein Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Applied Industrial Technologies 1,07 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,69 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,56 Milliarden USD waren.

