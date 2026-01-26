Applied Industrial Technologies Aktie

Applied Industrial Technologies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861210 / ISIN: US03820C1053

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 07:01:06

Ausblick: Applied Industrial Technologies gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Applied Industrial Technologies öffnet am 27.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Im Durchschnitt erwarten 8 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,49 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,39 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 8 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,17 Milliarden USD – ein Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Applied Industrial Technologies 1,07 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,69 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,12 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 4,87 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 4,56 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Applied Industrial Technologies Inc.

mehr Nachrichten