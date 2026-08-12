Ausblick: Applied Industrial Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Applied Industrial Technologies wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,92 USD je Aktie gegenüber 2,80 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,54 Prozent auf 1,29 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

8 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,71 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 10,12 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 4,91 Milliarden USD, gegenüber 4,56 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at