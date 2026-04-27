Ausblick: Applied Industrial Technologies präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Applied Industrial Technologies wird sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,65 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,57 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 5,00 Prozent auf 1,23 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Applied Industrial Technologies noch 1,17 Milliarden USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 10,66 USD im Vergleich zu 10,12 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 4,87 Milliarden USD, gegenüber 4,56 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at