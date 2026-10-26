Ausblick: Applied Industrial Technologies stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Applied Industrial Technologies lässt sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Applied Industrial Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,89 USD gegenüber 2,63 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,29 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 7,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Applied Industrial Technologies einen Umsatz von 1,20 Milliarden USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 8 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 12,03 USD je Aktie, gegenüber 10,95 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 8 Analysten durchschnittlich bei 5,26 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 4,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at