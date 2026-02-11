Ausblick: Applied Materials informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Applied Materials wird am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 28 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 2,21 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,45 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 26 Analysten ein Minus von 4,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 6,87 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 7,17 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 32 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,74 USD, gegenüber 8,66 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 30 Analysten durchschnittlich 29,34 Milliarden USD im Vergleich zu 28,37 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at