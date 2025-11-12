Ausblick: Applied Materials legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Applied Materials wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 31.10.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

27 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,11 USD gegenüber 2,09 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll Applied Materials nach den Prognosen von 26 Analysten im Schnitt 6,68 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 5,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,05 Milliarden USD umgesetzt worden.

29 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,37 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 8,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 30 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 28,26 Milliarden USD, gegenüber 27,18 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at