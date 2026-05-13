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WKN: 865177 / ISIN: US0382221051

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13.05.2026 07:01:06

Ausblick: Applied Materials stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Applied Materials wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 29 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,68 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,63 USD je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 27 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 7,68 Milliarden USD – ein Plus von 8,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Applied Materials 7,10 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Der Ausblick von 34 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,12 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,66 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 32 Analysten auf durchschnittlich 31,59 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 28,37 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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