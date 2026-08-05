Applied Optoelectronics Aktie
WKN DE: A1W4EQ / ISIN: US03823U1025
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Applied Optoelectronics vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Applied Optoelectronics stellt am 06.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,015 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Applied Optoelectronics -0,160 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 190,5 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 85,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 103,0 Millionen USD in den Büchern standen.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,640 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,04 Milliarden USD, gegenüber 455,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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