AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: AppLovin öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AppLovin stellt am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Schnitt gehen 22 Analysten von einem Gewinn von 3,76 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,08 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 25 Analysten ein Plus von 54,27 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,94 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,26 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 28 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 16,07 USD, gegenüber 10,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 32 Analysten im Durchschnitt 8,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,48 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
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