AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: AppLovin präsentiert Quartalsergebnisse
AppLovin wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
20 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 3,44 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 105,99 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,67 USD je Aktie erzielt worden waren.
Das vergangene Quartal soll AppLovin im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,77 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 22 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,48 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 19,52 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 15,75 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 10,04 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,05 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,48 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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