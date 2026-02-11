AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
|
11.02.2026 07:01:06
Ausblick: AppLovin stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
AppLovin wird am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
20 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,95 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,73 USD erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 22 Analysten von einem Zuwachs von 17,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,61 Milliarden USD gegenüber 1,37 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 23 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 9,40 USD je Aktie, gegenüber 4,53 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 29 Analysten durchschnittlich bei 5,67 Milliarden USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 4,71 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
