AppLovin Aktie
WKN DE: A2QR0K / ISIN: US03831W1080
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: AppLovin zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
AppLovin wird sich am 04.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 23 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 4,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,45 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 24 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,08 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 47,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AppLovin einen Umsatz von 1,41 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 30 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,70 USD, während im vorherigen Jahr noch 10,04 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 32 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 8,11 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 5,48 Milliarden USD waren.
Redaktion Finanzen.net
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