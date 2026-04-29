Ausblick: Appotronics A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Appotronics A wird am 30.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,255 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Appotronics A noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 CNY in den Büchern gestanden.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 534,3 Millionen CNY – das wäre ein Abschlag von 23,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 699,0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,574 CNY, während im vorherigen Zeitraum noch 0,060 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 1,72 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 2,41 Milliarden CNY waren.

Redaktion finanzen.at