Ausblick: APR legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

APR wird am 07.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 3026,07 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 1351,00 KRW je Aktie vermeldet.

22 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 565,23 Milliarden KRW – das wäre ein Zuwachs von 112,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 266,03 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 26 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 13157,85 KRW aus, während im Vorjahreszeitraum 7765,00 KRW vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 26 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.520,01 Milliarden KRW in den Büchern stehen werden, gegenüber 1.527,34 Milliarden KRW im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at