Ausblick: APR stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

APR präsentiert am 04.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2328,40 KRW gegenüber 1162,00 KRW im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll APR im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 474,07 Milliarden KRW abgeschlossen haben – das erwarten 17 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 244,21 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 94,12 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 7510,37 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 2875,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich auf 1.452,48 Milliarden KRW, gegenüber 722,75 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

