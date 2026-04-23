APT Medica a Aktie

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WKN DE: A3D3JA / ISIN: CNE100004C45

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23.04.2026 07:01:06

Ausblick: APT Medical A legt Quartalsergebnis vor

APT Medical A wird am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,59 CNY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte APT Medical A noch 1,30 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 27,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 718,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren noch 564,3 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,32 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,82 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,27 Milliarden CNY, gegenüber 2,56 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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