APT Medica a Aktie
WKN DE: A3D3JA / ISIN: CNE100004C45
|
19.08.2026 07:01:06
Ausblick: APT Medical A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
APT Medical A wird am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,82 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte APT Medical A 1,13 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll APT Medical A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 788,2 Millionen CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 21,35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte APT Medical A 649,5 Millionen CNY umsetzen können.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,12 CNY, während im vorherigen Jahr noch 5,82 CNY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,23 Milliarden CNY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,56 Milliarden CNY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu APT Medical Inc. Registered Shs -A-
|
19.08.26
|Ausblick: APT Medical A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.08.26
|Erste Schätzungen: APT Medical A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
23.04.26
|Ausblick: APT Medical A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
09.04.26
|Erste Schätzungen: APT Medical A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
Analysen zu APT Medical Inc. Registered Shs -A-
Aktien in diesem Artikel
|APT Medical Inc. Registered Shs -A-
|228,49
|1,73%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich tiefer -- DAX nach Richtungssuche wenig bewegt -- US-Börsen etwas höher -- Asiens Börsen schließen vorwiegend tief im Minus
Der heimische Markt bewegte sich im Mittwochshandel auf negativem Terrain. Der deutsche Leitindex präsentierte sich zur Wochenmitte behauptet. US-Anleger zeigten sich verhalten in Kauflaune. An den Börsen in Asien wurden am Mittwoch mehrheitlich schwere Verluste eingefahren.