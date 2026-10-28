Ausblick: APT Medical A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

APT Medical A präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

2 Analysten schätzen, dass APT Medical A für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,75 CNY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,41 CNY je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 23,41 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 653,6 Millionen CNY. Dementsprechend geht der Experte bei APT Medical A für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 806,7 Millionen CNY aus.

Die Erwartungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 7,35 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,82 CNY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,25 Milliarden CNY, gegenüber 2,56 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at