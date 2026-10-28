Ausblick: AptarGroup legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

AptarGroup wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass AptarGroup im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,92 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 980,8 Millionen USD aus – eine Steigerung von 2,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte AptarGroup einen Umsatz von 961,1 Millionen USD eingefahren.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,49 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 5,89 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 3,97 Milliarden USD, gegenüber 3,78 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at