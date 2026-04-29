AptarGroup Aktie
WKN: 886413 / ISIN: US0383361039
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29.04.2026 07:01:06
Ausblick: AptarGroup präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
AptarGroup öffnet am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
In Sachen EPS gehen 7 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,15 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte AptarGroup noch 1,17 USD je Aktie eingenommen.
Die Schätzungen von 6 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 956,0 Millionen USD – ein Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AptarGroup 887,3 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,57 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 5,89 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 3,94 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 3,78 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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