Ausblick: AptarGroup veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

AptarGroup wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass AptarGroup im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,35 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,67 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll AptarGroup in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,50 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 966,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 5,49 USD je Aktie, gegenüber 5,89 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 3,98 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at