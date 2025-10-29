AptarGroup Aktie
WKN: 886413 / ISIN: US0383361039
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: AptarGroup zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
AptarGroup veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 951,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 909,3 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,86 USD, gegenüber 5,53 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu AptarGroupmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: AptarGroup zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: AptarGroup verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: AptarGroup präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25