Ausblick: AptarGroup zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

AptarGroup veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD gegenüber 1,48 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 951,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 4,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 909,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,86 USD, gegenüber 5,53 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 7 Analysten auf durchschnittlich 3,70 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,58 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at