Ausblick: Aptiv (ex Delphi Automotive) gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Aptiv (ex Delphi Automotive) lädt am 04.05.2023 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

24 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,894 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 41,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,630 USD erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Aptiv (ex Delphi Automotive) im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,57 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 20 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,18 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,36 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 26 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,43 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,41 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,42 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 17,49 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at